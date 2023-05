Eintracht Trier & FC Bitburg 24 Spiele bis Dezember: So hart wird die Oberliga

Mal locker in die Saison starten und erstmal schauen, wo man steht: Das wird für den Regionalliga-Absteiger Eintracht Trier und womöglich den Aufsteiger FC Bitburg in der neuen Saison der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nicht möglich sein. Alle Teams sind direkt gefordert. Die Spielplanmacher haben bis Ende September gleich mal vier (!) englische Wochen in den Rahmenterminplan gepackt. Los geht’s mit dem ersten Spieltag am letzten Juli-Wochenende (29./30. Juli). Bis zum letzten Spieltag vor der Winterpause am 2./3. Dezember hat jede Mannschaft 24 (!) Partien zu bestreiten.