Fußball-Regionalliga Südwest Verblüffende Statistik: Wo Eintracht Trier bislang allen Konkurrenten enteilt

Trier · Der SVE steht an diesem Freitagabend vor einer schweren Hürde in Steinbach – die bisherige Pflichtspielbilanz gegen den TSV ist verheerend. Ein interessantes Zahlenwerk fördert jedoch das Zutrauen in die eigenen Stärken.

29.08.2024 , 11:52 Uhr

Nicht nur für den damaligen Winter-Neuzugang Radomir Novakovic im Tor der Trierer war es ein bitterer Nachmittag. Im Februar kassierte die Eintracht in einem Testspiel beim TSV Steinbach Haiger eine 0:7-Abreibung. An diesem Freitag nun besteht für den SVE die Chance auf eine Revanche. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz