Die Streifen sind zurück Video: So sehen die neuen Trikots von Eintracht Trier aus

Am Fanstand am Handwerkerbrunnen in der Fahrstraße wurde am Samstagnachmittag das Geheimnis gelüftet. Fußball-Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier hat die neuen Trikots für die Saison 2024/25 präsentiert. Es gibt insgesamt drei Jerseys: ein blau-schwarz-gestreiftes Heimtrikot, ein grau-schwarzes Auswärtstrikot und ein als ,Ausweichtrikot‘ firmierendes Jersey mit blau-weißen Streifen, was nicht wenige sogar als das schönste der drei Trikots empfinden.