Porträt der Winter-Leihgabe bei Eintracht Trier Vincent Schwab: Porta auf der Brust, Kobe Bryant auf dem Rücken

Viele Fußballer wählen ihre Trikotnummer bewusst aus. Zum Beispiel aus Aberglaube oder in Reminiszenz an einen guten Freund oder ein Idol. Vincent Schwab macht da keine Ausnahme. Die Winter-Leihgabe beim Fußball-Regionalligisten Eintracht Trier trägt die Nummer 24. Jene Zahl, die Kobe Bryant über viele Jahre hinweg auf seinem Jersey bei den Los Angeles Lakers trug. Die Karriere des 2020 bei einem Helikopterunfall ums Leben gekommenen Basketball-Superstars imponiert Schwab: „Er hat 20 Jahre in der NBA gespielt und unter Beweis gestellt, dass sich harte Arbeit auszahlt.“ Selbiges bewundert Schwab an Cristiano Ronaldo: „Er versucht immer, das Maximale herauszuholen. Er ist seit 17 Jahren einer der besten Fußballer der Welt. Seine Konstanz ist beeindruckend.“