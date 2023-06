Fußball Vincent Schwab wechselt von Eintracht Trier zum TSV Steinbach Haiger

Trier/Steinbach · Der 19-jährige Innenverteidiger, der nach seiner Ausleihe im Winter erst in den vergangenen Wochen an der Mosel zum Zug gekommen ist, bleibt somit in der Regionalliga Südwest.

12.06.2023, 17:00 Uhr

Foto: Hans Krämer