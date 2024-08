Fußball-Regionalliga Südwest Volle Offensive: Eintracht Trier sortiert Führungsaufgaben neu

Der Übergang war fließend. Nach und nach hatte Ingo Berens im Vorstand von Eintracht Trier die den Sport betreffenden Aufgaben von Horst Brand übernommen, der sich letztlich im Oktober 2022 (altersbedingt) aus dem Führungsgremium verabschiedet hatte. Unterstützung erhielt Berens von Stefan Fleck, der als Bindeglied zwischen Clubspitze, Trainerteam und Mannschaft installiert worden war. Bei Transfers und in der Kaderplanung wies das Duo durchaus Erfolge auf – etwa beim Herausfischen regionaler Talente oder bei Rückholaktionen von Akteuren aus der Region. Doch die beiden stießen in der Regionalliga-Saison 2022/23 auch unübersehbar an Grenzen. „Wir waren nicht in der Lage, neben unseren Hauptjobs eine Kaderplanung zu machen, die den Verein aufs nächste Level bringt. Zum einen, weil die Aufgabe zu zeitintensiv ist, und zum anderen, weil unsere Hauptnetzwerke regional verankert sind“, sagt Berens. Der 46-Jährige hat Vorstands- und Geschäftsführer-Posten in der auf dem Trierer Petrisberg ansässigen Unternehmens-Gruppe Berens & Cie. und WI Energy inne. Stefan Fleck ist Geschäftsführer der 11teamsports Retail GmbH.