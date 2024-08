Fußball Die Bruchlandung eines Spitzenreiters

Spielfreude, kompaktes, konzentriertes Verteidigen, viel Schwung im Spiel nach vorne: All das, was Eintracht Trier in den ersten drei Spielen in der neuen Regionalliga-Saison ausgezeichnet hatte, ließ die Mannschaft von Trainer Thomas Klasen am Samstagnachmittag im Duell beim FC-Astoria Walldorf vermissen. Unterm Strich stand eine 0:5 (0:4)-Niederlage. „Das passt in der Höhe“, musste der Trierer Coach neidlos anerkennen.