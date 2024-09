Fußball Vergehen beim Spiel gegen Homburg: Hohe Strafe für Eintracht Trier

Dieses zweiseitige Schreiben des Sportgerichts der Regionalliga Südwest hat es in sich. In ihm wird der Verein Eintracht Trier mit einer saftigen Geldstrafe belegt. 19.900 Euro soll der SVE wegen Vergehen rund ums Regionalliga-Saisoneröffnungsspiel gegen den FC Homburg am 26. Juli im Moselstadion bezahlen.