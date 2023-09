Ein Foto und seine Geschichte Berlin, Berlin, sie fahren nach Berlin: Zwei Fans von Eintracht Trier beweisen Ausdauer

Daniel Rings und Henrik Mergen tragen ihre Verbundenheit zu Eintracht Trier gerne in die Welt. Als die beiden dieser Tage am Berlin-Marathon teilgenommen haben, durfte das SVE-Trikot im Gepäck nicht fehlen. Beim Warm-Up zum Marathon am Tag zuvor – beim sogenannten Frühstückslauf vom Schloss Charlottenburg zum Olympiastadion – trugen die beiden Trierer mit Stolz Jerseys der Moselaner. Aus dem geschichtsträchtigen Stadion sendete das Duo einen Foto-Gruß in die TV-Redaktion.