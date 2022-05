Fußball-Rheinlandliga : Ellscheid vor Duell mit den „Bayern der Liga“

Auf Ellscheids Torwart Stefan Diedrich wartet im Gastspiel beim Ahrweiler BC jede Menge Arbeit. Foto: Hans Krämer

Fußball-Rheinlandliga: Alfbachtalern steht sehr schwere Aufgabe bei Topteam Ahrweiler bevor – Schneifel-SG will erstmals in Andernach punkten.

SG Hochwald-Zerf – VfB Wissen (Samstag, 15:30 Uhr, Rasenplatz Hentern)

Ausgangslage: Die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden wollen an den jüngsten 5:0 bei Germania Metternich anknüpfen. Spielertrainer Fabian Mohsmann betont: „Wir haben einen Kader von 23 Spielern und brauchen jeden Akteur. Die Jungs haben ein paar trainingsfreie Tage zur Regeneration genutzt. Wissen ist ein robuster und kompakter Gegner, der vorne viel Qualität hat. Wir wollen gewinnen und haben Platz zwei vor Augen.“ Die Gäste von der Sieg verloren unter der Woche 0:3 gegen Tarforst und büßten defensive Stabilität ein.

Personal: Im Hochwälder Kader stehen so gut wie alle Spieler zur Verfügung, weshalb das Trainerduo um Robin Mertinitz/Fabian Mohsmann die Qual der Wahl haben wird.

FC Bitburg – SG Neitersen/Altenkirchen (Samstag, 18 Uhr, Rasenplatz Bitburg Stadion Ost)

Ausgangslage: Für den FC Bitburg geht es im Saisonendspurt darum, auf Rang drei zu spekulieren. Nach dem 8:0-Kantersieg gegen ein überfordertes Montabaur treffen die Bierstädter nun auf Neitersen und haben das Hinspiel noch im Kopf, wie FCB-Trainer Fabian Ewertz bestätigt: „Das war ein verrücktes Spiel, welches wir 5:3 gewannen. Daher ist die Lage schwer einzuschätzen, wobei ich glaube, dass sich Neitersen mittlerweile personell gefangen hat.“ Der FCB freut sich darauf, erstmals in diesem Jahr auf dem heimischen Rasen auflaufen zu dürfen. Die Westerwälder befinden sich in einer Englischen Woche und erkämpften sich am Mittwoch trotz langer Zeit in Unterzahl ein 1:1 gegen Mayen.

Personal: Kevin Fuchs (Corona-Nachwirkungen), Anthony Delgado (berufliche Gründe), Shend Krasnici (Knie) und der erkrankte Leon Pandozzi fallen bei den Südeifelern aus.

SV Mehring – FC Germania Metternich (Sonntag, 14:30 Uhr, Kunstrasen Mehring)

Ausgangslage: Auf keinem anderen Rheinlandliga-Spielfeld sind so viele Tore gefallen wie auf der Mehringer Lay. Das Problem: 47 der 69 Treffer erzielten Gäste-Teams. Der kommende Gegner Metternich liegt im gesicherten Mittelfeld und kämpft um einen einstelligen Rang. Im Hinspiel hatte die Germania leichtes Spiel und überrollte die Moselaner mit 5:1. Zuletzt verlor der FCM gegen die Hochwald-SG 0:5, während die Mehringer sich Malberg/Rosenheim geschlagen geben mussten (0:4). SVM-Trainer Sebastian Dietz findet angesichts des bevorstehenden Abstiegs ehrliche Worte: „Wir wollen unser Gesicht wahren und jede Woche versuchen, die Spiele zu bestreiten. Da unsere zweite Mannschaft parallel spielt, wird es fast unrealistisch, zwei Mannschaften stellen zu können. Weiterhin wird unsere Zweite Priorität haben und wir schauen, wie wir sie unterstützen können.“

Personal: Die verletzten Alexander Dietz und Nico Stadfeld kommen zur langen Mehringer Ausfallliste hinzu.

Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach – TuS Montabaur (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Morbach)

Ausgangslage: Der TuS kam zuletzt beim 0:8 gegen Bitburg gehörig unter die Räder und hat in 28 Spielen bereits 106 Gegentore kassiert. Zudem stellen die Westerwälder die harmloseste Offensive und waren erst 29 Mal erfolgreich. Für Morbachs sportlichen Leiter Georg Schuh zählt nur ein Sieg: „Montabaur hat personelle und ergebnistechnische Probleme, weshalb wir einen Sieg erwarten. Wir wollen spielerisch überzeugen und den Gegner mit einer konzentrierten Leistung in die Knie zwingen.“ Montabaur war am Mittwochabend im Nachholspiel gefordert, doch unterlag der Schneifel-SG mit 0:4.

Personal: Zwei Veränderungen gibt es bei den Hunsrückern zu vermelden: Marthin Schultheis (fehlte zuletzt aus beruflichen Gründen) kehrt in den Kader zurück, während der (noch) verletzte Max Heckler fraglich ist.

Ahrweiler BC - SG Ellscheid (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasen Heimersheim)

Ausgangslage: Seit dem Ende der Winterpause haben die Alfbachtaler ebenso viele Spiele gewonnen wie verloren (5:5). Allerdings liegt der letzte Sieg der von Daniel Haas und Michael Häb trainierten Spielgemeinschaft über einen Monat zurück (6:4 gegen Mehring). Druck sollte Ellscheid vor dem ungleichen Duell gegen den heißen Aufstiegsaspiranten keinen verspüren, da der Klassenverbleib in greifbare Nähe gerückt ist. Ahrweiler marschiert mit großen Schritten Richtung Oberliga, will den neunten Sieg in Serie einfahren und erinnert sich gerne an den 4:1-Hinspielerfolg.

Michael Häb hat viel Respekt vor der Mannschaft seines Kollegen Andreas Dick: „Ahrweiler ist für mich das mit Abstand beste und beständigste Team der Klasse, wenn es ins Laufen kommt. Wir wollen Nadelstiche setzen und unsere wenigen Chancen nutzen. Ahrweiler ist für mich der FC Bayern München der Rheinlandliga.“

Personal: Marcel Riemann (Leiste), Tom Hallebach (Urlaub), Patrick Phlepsen (Fuß), Matthias Alt (angeschlagen), Jan Michels (Corona-Nachwirkungen) und Luca Häb (berufliche Gründe) fallen bei den Rot-Weißen aus und werden ihren Kader auffüllen. Dafür wird Rückkehrer Tim Neumann die SG bis Saisonende verstärken.

SG 99 Andernach – SG Schneifel-Auw (Sonntag, 15:30 Uhr, Kunstrasen Andernach)

Ausgangslage: Die Vereinigten aus Auw, Ormont, Hallschlag und Stadtkyll wissen, dass sie von ihren bisherigen drei Auftritten in der Bäckerjungenstadt jedes Mal als Verlierer zurückgekehrt sind. Dieses Mal soll ein Auswärtssieg eingefahren werden, mit dem die Schneifel-Kicker einen einstelligen Tabellenplatz festigen würden.

Schneifel-Spielertrainer Stephan Simon freute sich über den 4:0-Sieg gegen Montabaur am Mittwoch: „Wir haben die Pflichtaufgabe erfolgreich erfüllt, und ich bin mit unserem Auftritt zufrieden.“ Nach einem Freistoß von Mario Klein sorgte Simon Reetz per Kopf für die Führung. Nico Görres verwerte einen Querpass zum 2:0 für die Gäste. Das dritte Tor durch Reetz entstand über die linke Seite. Nach einer Hamper-Ecke traf Alexander Zapp zum 4:0-Endstand für die Spielgemeinschaft.

Personal: Zu der langen Ausfallliste kommt Andreas Nellessen (Urlaub) hinzu, während Jonas Weberskirch in den Kader zurückkehren soll.