Aus als Nachwuchstrainer Eltern mischen sich ein: Matthäus nicht mehr Jugendcoach

Auch die Erfahrung von 150 Länderspielen half dem Weltmeister-Kapitän von 1990 offenbar nicht vor Kritik an seiner Amtsführung. „Und dann habe ich mir gedacht, den ganzen Tag am Telefon hängen und das alles anhören müssen, was ich alles falsch mache. Jedem sein Kind spielt zu wenig. Dann habe ich mir gedacht: Soll es ein anderer machen, vielleicht macht er es besser“, berichtete der 63-Jährige.