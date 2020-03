Coronavirus-Pandemie : EM-Botschafter Lahm: Fußball in einer „existenziellen Krise“

EM-Botschafter Lahm: Fußball in einer „existenziellen Krise“

Berlin EM-Botschafter Philipp Lahm sieht den Fußball derzeit „in einer existenziellen Krise“ und ruft daher zur Solidarität auf.

„Der Fußball wird sich rasch erholen, sobald durch einen entsprechenden Impfstoff die Gefahr der Übertragung eingedämmt ist. Voraussetzung dafür ist, dass es uns gelingt, in der Corona-Krise die Strukturen zu erhalten, die den deutschen Fußball auszeichnen und die Bundesliga zu einer der Topligen weltweit gemacht haben“, sagte der Weltmeister von 2014 in einem Interview der „Welt am Sonntag“.