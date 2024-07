EM-Viertelfinale 3:1, 2:1 oder 1:0? Scholz, Habeck und Lindner uneins

Scholz hatte angekündigt, am Abend im Stadion in Stuttgart live dabei zu sein. Auf die Frage, ob das für ihn als nicht so großer Fußball-Fan eine Art Pflichtbesuch sei und er lieber auf der Couch bliebe, sagte Scholz: „Nee! Also das ist schon sehr spannend im Stadion und die Spiele sind auch großartig, die ich bisher sehen konnte und ich fiebere da von Anfang bis Ende mit und bisher hat das Daumendrücken ja auch geholfen.“ Er hoffe, das bleibe so, fügte der SPD-Politiker hinzu.