EURO 2024 „Baby an Bord“: Spaniens Teenie Yamal ist „pures Gold“

Mit sieben Jahren kam Yamal von seinem Heimatclub CF La Torreta in die Kaderschmiede La Masia des FC Barcelona. Dort durchlief er die Altersklassen schneller als jeder andere Spieler seiner Generation, wie der spanische Vizemeister auf seiner Homepage schreibt. Mit 15 Jahren debütierte er in der ersten spanischen Liga und im vergangenen Jahr war der Youngster beim 7:1 gegen Georgien mit 16 Jahren und 57 Tagen zum jüngsten Debütanten und Torschützen in der spanischen Nationalmannschaft aufgestiegen. Seine großen Vorbilder? Na klar, Lionel Messi. Und von Neymar habe er sich einiges abgeschaut. „Mit der Zeit wird er ein wundervoller Fußballer werden“, kündigte de la Fuente verheißungsvoll an.