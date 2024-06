Fußball-EM Belgiens „Sieg der Erleichterung“ vor dem Herzschlagfinale

Domenico Tedesco versammelte Belgiens Ballkünstler direkt nach dem erlösenden 2:0 gegen Rumänien am Mittelkreis. Der Trainer schwor sein Team auf das spannende Finale in der Gruppe E um den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-EM ein. Der verdiente Sieg nach einem starken Auftritt in Köln soll für die Roten Teufel den verspäteten Beginn einer erfolgreichen EM-Reise markieren.