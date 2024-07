Verlorenes Finale Bellingham trauert EM-Titel nach: „Bricht einem das Herz“

„Es ist schwer“, ergänzte der Offensivstar von Champions-League-Gewinner Real Madrid: „Wir haben in den letzten Wochen viele Opfer erbracht. So viel zu geben und dann auf diese Art und Weise zu verlieren, ist grausam.“ Wie schon bei der EM 2021 - damals im heimischen Wembley-Stadion in London gegen Italien - mussten sich die Three Lions in einem EM-Endspiel knapp geschlagen geben. Das lange Warten auf den zweiten großen Titel nach dem WM-Sieg 1966 geht weiter.