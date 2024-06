EURO 2024 Bier und Bratwurst: Fans steigern Umsätze in Bahn-Bistros

Tausende Fußball-Fans haben in der ersten EM-Woche den Umsatz in den Bordbistros der Deutschen Bahn kräftig gesteigert. Insgesamt wurden zwischen dem 14. und 19. Juni 44.588 Liter Bier und damit doppelt so viel wie sonst verkauft. Die Bahn bestätigte auf Anfrage die Zahlen, über die zuerst die „Bild am Sonntag“ berichtet hatte.