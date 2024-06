Fußball Bundesliga-Stars treffen: Oranje gewinnt klar gegen Kanada

Memphis Depay von Atlético Madrid brachte die Gastgeber in der 50. Minute in Führung. Die weiteren Tore für Oranje erzielten Jeremie Frimpong vom deutschen Meister und DFB-Pokalsieger Bayer Leverkusen (57.), der vom FC Burnley an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehene Wout Weghorst (63.) sowie Virgil van Dijk vom FC Liverpool (83.). Matthijs de Ligt vom FC Bayern München startete in der Abwehr, Donyell Malen von Borussia Dortmund wurde nach gut einer Stunde eingewechselt.