Fußball-EM Coach Koeman versteht VAR-Entscheidung nicht

„Ein sensationeller Sieg schien in Leipzig für einen Moment in greifbarer Nähe“, schrieb die niederländische Zeitung „AD“: „Xavi Simons rannte bereits voller Freude auf die rasende orangefarbene Menge hinter dem Tor zu, ausgerechnet in seinem eigenen Stadion. Doch das Tor wurde vom VAR nach einer minutenlangen Kontrolle doch nicht anerkannt.“