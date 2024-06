Nationalmannschaft Der „Bessermacher“ liefert: Gündogan zeigt's den Zweiflern

So wie beim 5:1 gegen Schottland will Julian Nagelsmann seinen Offensiv-Chef sehen - am besten auch gegen Ungarn an diesem Mittwoch (18.00 Uhr/ARD/MagentaTV). Und genauso wie am Freitag im EM-Eröffnungsspiel versteht Gündogan seine Rolle in der Fußball-Nationalmannschaft. „Ich bin froh, dass ich der Bessermacher sein durfte für meine Nebenleute“, sagte der 33-Jährige.