EM-Viertelfinale Der Mann, der nicht zündet: Sanés Turnier-Makel

Trotz einer Drei-Spiele-Sperre im Vorlauf des Turniers nach einer Roten Karte im Testspiel gegen Österreich (0:2) und trotz einer Schambein-Problematik, die Sané schon beim FC Bayern in der Rückrunde stark beeinträchtigt hatte und zu einem krassen Abfall von Form und Torquote führte. Und jetzt: Beim Heimturnier war Sané vor dem Giganten-Viertelfinale gegen Spanien am Freitag (18.00 Uhr) in Stuttgart auch noch kein Faktor.