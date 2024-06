Fußball-EM Deschamps: Mbappé hat Lust zu spielen

Die Franzosen warten noch immer auf das erste selbst erzielte Tor in dem Turnier in Deutschland. Der Sieg gegen Österreich war durch ein Eigentor zustande gekommen. In der Gruppe D kämpft Frankreich mit der Elftal im Fernduell um Platz eins. Vor deren zeitgleicher Partie am gegen die Österreicher in Berlin führen die Niederländer die Tabelle an, punktgleich mit vier Zählern Zweiter. Österreich liegt auf Rang drei (3), Polen (0) ist Letzter.