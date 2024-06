Fußball-EM DFB-Vorbereitung auf Dänemark beginnt ohne Rüdiger

Der 31 Jahre alte Innenverteidiger fehlte am Vormittag in Herzogenaurach auf dem Trainingsplatz. Es droht damit weiter ein Ausfall der kompletten Innenverteidigung am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund, da Rüdigers bisheriger Nebenmann Jonathan Tah nach zwei Gelben Karten gesperrt zuschauen muss.