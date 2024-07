England im Endspiel „Du Schönheit“ - Englands EM-Auftrag von König Charles

Erst brüllte Gareth Southgate all seine Freude lautstark heraus, dann präsentierte er sich locker und gelöst vor der Weltpresse. Nach wochenlanger Kritik und sogar Becherwürfen der eigenen Fans empfand Englands Nationaltrainer in Dortmund ein Stück Genugtuung. Wieder im Endspiel, wieder eine Chance auf den ersten Triumph seit 1966 - und das nach all den Vorwürfen.