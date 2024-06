Trierer Fußballgeschichte Warum sich ein ehemaliger Eintracht-Trier-Spieler mit Jürgen Klopp die Heim-EM anschaut

Er war erst sein Mitspieler, später sein Trainer. Ermin Melunovic und Jürgen Klopp kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit Anfang der 2000er Jahre beim FSV Mainz 05. „Der Kontakt ist nie abgerissen. Auch wenn er in einer anderen Welt unterwegs ist, ist er bodenständig geblieben“, sagt Melunovic über den 57-Jährigen, der in den vergangenen Jahren beim FC Liverpool am Trainer-Zenit angekommen ist. Dazu passt, dass sich Melunovic und ,Kloppo‘ jüngst in Wiesbaden getroffen haben, um das EM-Spiel zwischen den Niederlanden und Frankreich gemeinsam zu schauen. Melunovic lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in der hessischen Landeshauptstadt, Klopp wird dort nach seinem Abschied aus England sesshaft.