EURO 2024 Ein „Gentleman“ und junge Wilde: Englands EM-Säulen

Als bester Spieler ist der Kapitän wahrscheinlich bereits abgelöst - und zwar von Champions-League-Sieger Bellingham. Der frühere Dortmunder hat in den vergangenen Jahren einen steilen Aufstieg hinter sich und könnte nach der Königsklassen-Krönung mit Real Madrid sogar ein Kandidat für den Weltfußballer des Jahres 2024 sein. „Er wird riesigen Einfluss auf unser Spiel haben“, sagte Southgate über den 20-Jährigen. Bellingham ist als Spielmacher im offensiven Mittelfeld gesetzt. In der abgelaufenen Liga-Saison in Spanien erzielte er so viele Tore wie Robert Lewandowski (19) - bei deutlich weniger Einsätzen.