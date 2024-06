Fußball-EM „Ein Knackpunkt“: Füllkrug rettet DFB-Elf Gruppensieg

Nagelsmann saß noch vor dem Halbzeitpfiff mit Co-Trainer Sandro Wagner auf der Trainerbank vertieft in die Analyse am Tablet. Was nun? Eine Niederlage und Gruppenplatz zwei passten nicht in den deutschen Turnierplan, der in den beiden Spielen zuvor so gut aufgegangen war. „Die Schweiz ist bissig und griffig“, konstatierte MagentaTV-Experte Michael Ballack, in der ARD meinte Thomas Hitzlsperger, diese Prüfung müsse das Nagelsmann-Team nun bestehen.