DFB-Gegner im EM-Viertelfinale Spanisches Tiki-Taka in der Rock-n-Roll-Version

Die Vorfreude im spanischen Team auf den heißen Tanz mit dem Gastgeber war in jedem Fall unmittelbar nach Abpfiff in Köln schon vorhanden. „Deutschland wird auf jeden Fall schwierig, aber wir haben eine wunderbare Mannschaft, wenn wir so weiterspielen, werden wir gewinnen“, sagte Williams nach dem Sieg über Georgien mit Blick auf das Viertelfinale gegen das DFB-Team. Auch Leipzig-Profi Dani Olmo freut sich auf die Partie am Freitag in Stuttgart. „Es ist sehr aufregend, gegen die Heimmannschaft zu spielen. Das wird für mich eine sehr besondere Herausforderung“, sagte der Spielmacher, der noch ein Lob an das Offensivduo verteilte. „Lamine und Nico sind unfassbar stark. Man merkt, dass sie so gut befreundet sind und wie es harmoniert.“