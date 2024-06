Noch ein bisschen Hoffnung Deutschland muss nur Spanien schlagen, dann ist die EM fast gewonnen

Für die Niederlande sieht es nicht viel besser aus. Einige Prognosen sehen sie sogar als Flop des Turniers, tippen sie in der Gruppenphase raus. In der Kritik steht vor allem das Coaching von Ronald Koeman. Man-Management und Taktik seien unzureichend. Wer jetzt an das Halbfinale 1988 erinnert, EM in Deutschland, gegen Oranje, mit dem besseren Ende für die Gäste: Das ist 36 Jahre her. Vieles hat sich verändert. Den jüngsten Test gegen die Elftal, das 2:1 im März, haben viele deutsche Fans sicherlich besser in Erinnerung. Und auch die Spieler wissen: Da geht was!