2:1-Sieg gegen die Slowakei So emotional war für die Ukraine das zweite Gruppenspiel

Zehn Minuten vor dem Ende war es der eingewechselte Roman Yaremchuk, der ein Anspiel von Shaparenko kunstvoll annahm und dann zum 2:1 traf. Mit Schlusspfiff sank der Siegtorschütze auf die Knie, hämmerte vor Erleichterung mit den Fäusten auf den Rasen und wurde umgehend von seinen Mitspielern in den Arm geschlossen. Ein Sieg, der so viel mehr bedeutete als nur drei Punkte in der Gruppenphase einer EM. Kurz darauf zogen die Spieler mit Tränen in den Augen vor die ukrainische Kurve, die mit blau-gelben Flaggen übersät war, und schickten mit dem gemeinsamen „U-kra-ina!“ ein Signal in die Heimat. Am Mittwoch geht es für die Ukrainer in Stuttgart gegen Belgien weiter. Dann wird auch der Krieg wieder mitfahren. In den Köpfen und mit den symbolischen Trümmerteilen des Stadions. Nach dem Brustlöser in Düsseldorf könnte das Team dort die EM-Reise verlängern.