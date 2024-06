Deutschland-Spiel Kuriose Hochzeits-Wette: Für diesen Wahl-Trierer aus Ungarn geht’s heute nicht nur ums Weiterkommen!

Beim Treffen kurz vor dem EM-Start ist der Optimismus bei András Kádas (38) noch riesengroß. „Wir kommen ins Viertelfinale“, sagte der seit zwei Jahren in Trier lebende Ungar, der in Luxemburg als IT-Projektleiter für die EU-Kommission arbeitet. Nachdem er sich am Samstag das erste Spiel der Ungarn in Köln angeschaut hat (die Schweiz gewann 3:1) – und er zudem von der Stärke der Deutschen überrascht war, ist die Zuversicht vielleicht mehr ganz so grenzenlos. „Ich habe jetzt doch ein wenig Angst vor dem Spiel am Mittwoch“, sagt Kadas, der sich auch das Spiel gegen Deutschland (18 Uhr) live in Stuttgart anschauen wird. Sein Tipp: 1:1. Dann wäre für die Ungarn vor dem Gruppenfinale gegen Schottland am Sonntagbend noch alles drin. Und die Sache mit der Hochzeit: völlig offen.