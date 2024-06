Fußball-EM 2024 Live-Ticker: So spielt Deutschland gegen Dänemark

Die deutsche Nationalmannschaft geht laut DFB-Sportdirektor Rudi Völler mit großer Zuversicht in das EM-Achtelfinale gegen Dänemark. „Das ist ein brandgefährlicher Gegner, das wissen wir. Diesen Optimismus, das Selbstvertrauen haben wir uns redlich verdient. Diese Zuversicht, dass wir in die nächste Runde einziehen wollen, die haben wir auf jeden Fall“, sagte Völler am vergangenen Mittwoch in Herzogenaurach.