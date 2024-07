EM-Viertelfinale EM der Frauen und Kinder: Kraft für „Papa“ und „Julsi“

Im Home Ground herrscht an den trainingsfreien Tagen nach den Spielen meist ein reges Treiben. Die Familien dürfen dann auf Besuch kommen. Füllkrug berichtete von einem großen Kindertag rund um den Pool. Für den noch kinderlosen David Raum ist sein neuer Kumpel Joshua Kimmich dabei zum Vorbild über den Fußball hinaus geworden. „Ich habe Joshua hier ein paar Mal beobachtet, als seine Familie da war. Er hatte sogar mal alle vier Kinder gemeinsam dabei“, erzählte Raum und schloss schwer beeindruckt an: „Ich will auch mal so ein Daddy werden.“ Kimmich bedankte sich spontan für das Kompliment.