Fußball EM-Spiele werden im Gefängnis meist allein geschaut

Public Viewing gehört zur Fußball-Europameisterschaft dazu - allerdings nicht in den Gefängnissen. In den rheinland-pfälzischen Haftanstalten verfolgen die meisten Menschen die Spiele der EM in Deutschland alleine. „Da die Hafträume weit überwiegend als Einzelhafträume genutzt werden, verfolgt die überwiegende Zahl der Gefangenen die Spiele alleine“, teilte das rheinland-pfälzische Justizministerium auf Anfrage mit.