Österreich - Türkei Empörung über Wolfsgruß-Jubel: „Völlig inakzeptabel“

Das überraschende 2:1 über Österreich rückte ebenso wie die Vorfreude auf den Stimmungskracher gegen die Niederlande mit unzähligen türkischen Fans in Berlin schnell in den Hintergrund. „Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen“, teilte Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit. „Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel.“