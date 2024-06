Fußball-EM Entscheidung über Rüdiger-Einsatz erst „kurz vor dem Spiel“

Ein Einsatz von Antonio Rüdiger im EM-Achtelfinale gegen Dänemark wird sich erst „kurz vor dem Spiel“ am Samstagabend in Dortmund entscheiden. Wie der DFB nach dem Geheimtraining der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach mitteilte, befindet sich der Abwehrchef wegen seiner Oberschenkelzerrung weiterhin im „Aufbautraining“.