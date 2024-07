Türkisches Fußball-Team Erdogan: Demiral-Sperre wirft „schweren Schatten“ auf EM

Der 26-jährige Demiral hatte den Wirbel mit seinem Wolfsgruß-Jubel in Leipzig ausgelöst. Der Wolfsgruß drückt in der Regel die Zugehörigkeit oder das Sympathisieren mit der türkischen rechtsextremen Ülkücü-Bewegung und ihrer Ideologie aus. In der Türkei wird er etwa von der ultranationalistischen Partei MHP genutzt, die Partner der Regierung unter Präsident Erdogan ist.