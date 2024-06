Reden als Strategie Euro 2024: Was Nagelsmann beim DFB anders als seine Vorgänger macht

2018 bei der WM in Russland gab es das Aus in der Vorrunde. 2021 (wegen Corona verschoben) das Aus auch bereits im Achtelfinale. 2022 schließlich bei der WM in Katar das nächste Debakel. Das Problem: Bundestrainer können sich nicht in Transferphasen neue Spieler dazukaufen, so wie es der Geldbeutel hergibt. Sie müssen damit klarkommen, was vorhanden ist. Ihre wirkungsvollste Waffen heißen deshalb: Vertrauen in den Weg und gute Stimmung – innerhalb und außerhalb des Verbandes.