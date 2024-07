Forderungen werden lauter Fans wollen separate Plätze für Influencer in Fußballstadien

Fußballfans fordern eine klarere Trennung zwischen Fans und Influencern in Stadien. „Kommt jemand in ein Stadion als Fan und aus Interesse am Spiel? Dann gibt es die ganz normalen Tribünenbereiche - oder kommt er ins Stadion, um zu arbeiten und mit einer Art Gewinnabsicht? Dann gibt es dafür die Pressetribüne“, sagte Thomas Kessen, Sprecher der bundesweiten Vertretung organisierter Fans, „Unsere Kurve e.V.“, der Deutschen Presse-Agentur.