Fußball-EM Frankreich vor Halbfinale: Brauchen Mbappé und Griezmann

Mbappé und der viel kritisierte Griezmann sind bei der EM in Deutschland nicht so prägend, wie sich das die Franzosen erhofft hätten. Griezmann droht im Halbfinale am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in München gegen Deutschland-Bezwinger Spanien sogar ein Platz auf der Bank. Den muss der nach einem Nasenbeinbruch gehandicapte Real-Star Mbappé nicht fürchten.