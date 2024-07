Fußball-EM Frankreich vor Halbfinale: Muani nimmt Mbappé in Schutz

Mitspieler Randal Kolo Muani hat den bisher noch enttäuschenden Kylian Mbappé vor dem EM-Halbfinale in Schutz genommen. Es liege auch an ihnen, den Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft wieder in Topform zu bringen, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi im EM-Quartier bei Paderborn. „Ich würde nicht sagen, dass er sich in einer schlechten Phase befindet“, meinte Kolo Muani.