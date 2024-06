EURO 2024 Frühe Sperre droht: Andrich und die „kleinen Rempler“

Die Scharmützel zählen zum Programm, wie Andrich vor dem Turnierstart im deutschen EM-Quartier in Herzogenaurach in kleiner Runde erzählte. Er setzt sie bewusst ein. „Ich glaube schon, dass es etwas mit jemandem macht, wenn man immer so einen kleinen Kontakt kriegt und sich denkt, warum kommt das jetzt. Von daher habe ich mir das angewöhnt.“