EM-Talk der Rheinischen Post Rettig gewährt Einblicke ins EM-Quartier des DFB-Teams

Kurz vor der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland steigt die Vorfreude auf das Turnier. Hier und da ist sogar schon so etwas wie Euphorie spürbar. Doch die Fragen bleiben: Was kann dieses Turnier in Deutschland bewegen? Wie wird die Stimmung? Und vor allem: Wie weit kommt die deutsche Mannschaft. Beim EM-Talk der Rheinischen Post diskutierten die frühere Nationalspielerin Inka Grings und DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig mit Gianni Costa, Chefreporter Sport der Rheinischen Post, über das Turnier, das DFB-Team und die Uefa.