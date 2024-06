Für Deutschland soll jetzt der Gruppensieg her. Gegen die Schweiz reicht ein Remis für Platz eins, doch Bundestrainer Julian Nagelmann will unbedingt weiter gewinnen. Das gibt den nötigen Turnier-Flow. Drei Siege in drei Gruppenspielen gab es auch beim WM-Sommermärchen 2006. Beim Stammpersonal gibt es keine Wechselnot.