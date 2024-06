Fußball-EM Deutschland gegen Ungarn: Hier das Spiel im Live-Ticker verfolgen

Julian Nagelsmann will im zweiten EM-Spiel mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn nach dem Auftakterfolg gegen Schottland unbedingt einen Sieg nachlegen. „Wir wissen, es ist kein einmaliger Auftritt gegen Schottland. Es ist schon ein Projekt, das wir haben bei der EM. Und da bringt es uns nichts, nur das Eröffnungsspiel zu gewinnen und danach die Handbremse reinzuhacken“, sagte Nagelsmann im Interview der ARD-«Sportschau» vor der zweiten Gruppenpartie am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart.