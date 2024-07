Fußball-EM „Genie“ Yamal feiert EM-Historie - Bild mit Messi begeistert

Auf dem langen Weg auf die prestigeträchtige Turnier-Bühne ist es schon recht unheimlich, dass Messi mit dem vielleicht zukünftigen Weltfußballer Yamal im Rahmen eines Fotoshootings für einen Wohltätigkeitskalender bereits im Jahr 2007 in Kontakt kam. Und dann auch noch so symbolträchtig. Heute strahlt der Stern von Yamal, der am Tag vor dem Endspiel am Sonntag im Berliner Olympiastadion 17 Jahre alt wird, bei der EM so hell wie noch nie.