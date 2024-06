EURO 2024 Georgiens historischer Punkt - Sagnol hat genug von Hamburg

Den bedauernswerten Lobjanidze nahm Sagnol nach dem Schlusspfiff in Hamburg als Ersten in den Arm. „Ich bin zu ihm gegangen, weil ich mir gut vorstellen konnte, wie er sich in diesem Moment fühlt“, sagte er. „Ich habe versucht, ihm zu sagen: Wer es nicht versucht, kann es auch nie schaffen. Aber du kannst in diesem Moment eine Menge sagen. Du weißt nur nicht, ob der Spieler das in diesem Moment auch hören will.“