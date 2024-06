Nationalmannschaft Groß, Sané, Füllkrug, Müller, Can: Nagelsmanns Joker-Ranking

Beim 5:1-Knallstart gegen Schottland war das so. Sogar zwei Torschützen wechselte Nagelsmann in München ein. „Es herrscht eine sehr gute Energie in der Mannschaft. Wir wollen erfolgreich werden, egal ob wir auf dem Platz stehen oder nicht“, sagte der nachnominierte Dortmunder Emre Can zum Bankpersonal. Gegen Schottland ließ sich an der Reihenfolge der Wechsel auch das Ranking der Akteure hinter den ersten Elf ablesen.