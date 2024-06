Nationalmannschaft Gündogan erwartet „sehr unangenehmes Spiel“ gegen Schottland

Kapitän Ilkay Gündogan rechnet mit „einem sehr unangenehmen Spiel“ für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Außenseiter Schottland zum Start in die Heim-EM. „Ich kenne viele schottische Spieler aus der Premier League. Ich habe großen Respekt vor ihnen“, sagte der 33-Jährige, der vor seinem aktuellen Engagement beim FC Barcelona jahrelang für Manchester City in England spielte, in der Münchner EM-Arena.