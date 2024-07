Fußball-EM Gündogan: Kein Gedanke an Rücktritt aus Nationalmannschaft

Der 33-Jährige bestreitet am Freitag (18.00 Uhr/ARD/Magenta TV) sein 82. Länderspiel. Für Teamkollege Toni Kroos, der seine Karriere nach der EM komplett beendet, wolle das Team alles tun, „dass es nicht sein letztes Spiel wird“, sagte Gündogan. Zwei weitere Spiele wolle man mit Kroos bestreiten - also bis zum EM-Endspiel am 14. Juli in Berlin.